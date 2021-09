Due anni fa l'intervento di bonifica e la realizzazione di due grossi tubi per lo scorrimento dell'acqua piovana a ridosso della provinciale in zona Mignardi e sotto il ponte della superstrada Sora-Ferentino. Ma il fossato e i relativi tubi vengono spesso sommersi dai rifiuti abbandonati da incivili.

Buste piene di diverso materiale che finiscono per coprire il fossato costringendo a volte i cittadini a provvedere alla rimozione. In bella vista anche bottiglie di vetro e cartacce. Una situazione portata all'attenzione anche dall'ex consigliere comunale Vincenzo Iaboni che proprio due anni fa si era interessato per la bonifica dell'area e per l'intervento fatto grazie al geometra responsabile sul tratto di provinciale .

«Si verificano, spesso, episodi di degrado nel fossato a ridosso della provinciale, tra l'altro transitata in quanto conduce anche all'Ini Città Bianca - sottolinea Iaboni - I due grossi tubi posizionati sotto la provinciale due anni fa per consentire lo scorrimento dell'acqua piovana, sono spesso ricoperti da buste e sacchi di rifiuti abbandonati. In questo modo, oltre all'indecenza e al degrado, si rischia l'allagamento della strada essendo ostruiti il canale e i tubi».

Ecco, dunque, l'appello dell'ex consigliere Iaboni.

«Rivolgo un invito agli organi preposti al fine di intervenire per scoraggiare gli incivili. Intanto si potrebbe cominciare posizionando un cartello di divieto di scarico, qualora non fosse chiaro che i rifiuti non vanno abbandonati. C'è il servizio preposto e ci sono anche le isole ecologiche itineranti organizzate ogni sabato in varie zone del territorio. Basta sporcare e inquinare».