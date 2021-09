La città di Piedimonte festeggia un'altra centenaria: nonna Emilia Iadecola. Vedova Bracco, la nonnina è nata ad Aquino il 20 settembre del 1921 e da quasi 70 anni vive a Piedimonte dove si trasferì nel 1953.

Nonna Emilia ha spento le candeline circondata dall'affetto dei suoi cari. Il sindaco Ferdinandi, a nome di tutta l'amministrazione comunale, ha voluto far sentire la sua presenza in occasione del centenario di Emilia Iadecola, congratulandosi per il raggiungimento dell'ambito traguardo.

«Un grazie sentito per l'accoglienza che ci ha riservato e per aver voluto festeggiare con noi», ha commentato il primo cittadino. A lei è stata donata una targa: «Il bagaglio di saggezza che hai raccolto in questi anni è la memoria più preziosa per tutti noi si legge In segno di profondo affetto e di sincera partecipazione augurale.

A nome di tutta la comunità pedemontana».