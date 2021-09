Trovato senza vita questa mattina padre Antonio Mannara, di circa 50 anni, parroco di Santa Maria a Fiume a Ceccano. Il corpo del sacerdote era vicino al cancello della parrocchia. Molto probabilmente è stato colpito da un malore ma saranno gli accertamenti a chiarire ogni dubbio. Sul posto il personale medico che non ha potuto fare altro che constatare la morte e i carabinieri per tutti i rilievi del caso come da prassi in simili circostanze.

La notizia si è subito diffusa tra i fedeli destando tanto dolore e incredulità. Padre Antonio è da tutti ricordato come un sacerdote vicino agli ultimi, alle persone in difficoltà. Tante le iniziative di solidarietà promosse nella sua parrocchia.