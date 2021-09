Ad Anagni i militari della locale Stazione, unitamente al personale del Nas di Latina e del Nucleo Cinofili di Roma Santa Maria Galeria, hanno eseguito un servizio straordinario per il controllo del territorio teso alla verifica del rispetto delle norme anti Covid-19 ed igienico sanitarie, nonché al contrasto del fenomeno dell'uso e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio si è proceduto a identificare 48 persone, a controllare 5 autoveicoli e due attività commerciali. In queste due attività sono state riscontrate irregolarità.

Sono state, infatti, elevate, a carico dei rispettivi proprietari, sanzioni amministrative per complessivi 800 euro per inosservanza di norme anti Covid-19 e inadeguatezza delle norme igienico sanitarie. Durante lo stesso servizio sono state segnalate per detenzione di stupefacenti per uso personale un trentaseienne e un ventitreenne, entrambi del luogo, poiché a seguito del controllo sono stati trovati in possesso rispettivamente di 2,5 grammi e 4 grammi di hashish.

La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro.

E le attività e i controlli delle forze dell'ordine, soprattutto per il rispetto delle norme anti-covid e igienico sanitarie, proseguono in diverse zone della provincia di Frosinone.