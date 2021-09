20 nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Ciociaria su un totale di 419 tamponi. I negativizzati doppiano i nuovi casi: sono 40. Decessi fermi a quota zero. I ricoverati sono 14.

La mappa dei contagi

Ferentino registra il maggior numero di nuovi casi in provincia con 5 positivi in più. 4 a Ferentino, 3 a Ceccano. Un nuovo positivo in ognuno dei seguenti comuni: Alatri, Alvito, Casalvieri, Ceprano, Monte San Giovanni Campano, Patrica, San Giovanni Incarico e Sgurgola.

Il confronto con ieri

Ieri i nuovi casi di infezione da Coronavirus in provincia di Frosinone sono stati 7. Su 281 tamponi effettuati. Per un tasso di positività del 2,49%. Questa la mappa: 2 contagi a Ceprano. Poi 1 in ognuno dei seguenti Comuni: Alatri, Ceccano, Frosinone, Sant'Andrea del Garigliano, Veroli. Ci sono stati pure 26 negativizzati. Un'altra giornata senza decessi.