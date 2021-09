Fine delle speranze, purtroppo. Henry Amadasun, studente 18enne di origini nigeriane residente a Cadoneghe, in provincia di Padova, è stato trovato morto annegato nel fiume Brenta. Il corpo del giovane, scomparso sabato dopo aver mandato agli amici con cui aveva appena trascorso la serata un preoccupante messaggio - "Non me ne vogliate, non so se ci rivedremo ancora, vi voglio bene per sempre" -, è stato rinvenuto intorno alle ore 18.30 di lunedì dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

Henry Amadasun trovato morto

Il ragazzo era scomparso sabato sera, poco prima di mezzanotte, dopo aver salutato gli amici nel luogo di ritrovo di sempre, per tornare a casa in bicicletta. Poi quel messaggio che ha gettato tutti nell'angoscia. I ragazzi si sono subito allarmati e insieme ai genitori hanno dato il via alle ricerche nei campi e nei canali. La bicicletta del giovane è stata ritrovata vicino all'arena di Cadoneghe. Domenica i sommozzatori dei vigili del fuoco si sono calati nel fiume Brenta. Poi, ieri sera, il drammatico epilogo.