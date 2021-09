Insanguinato e con una profonda ferita alla gola, ferma l'auto e chiede aiuto. Sono stati i residenti del quartiere Pantanelle di Aprilia e alcuni passanti ad accorgersi di quell'auto parcheggiata in via del Querceto, zona di aperta campagna dove pochi sono i mezzi in transito e ad accogliere le richieste di aiuto dell'uomo. L'episodio, ancora tutto da chiarire, si è verificato nel primo pomeriggio di ieri.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che vista la gravità della ferita alla gola e la copiosa perdita di sangue, hanno disposto l'immediato trasferimento dell'uomo in eliambulanza presso l'ospedale San Camillo di Roma, dove è giunto in codice rosso e dove si trova ricoverato in condizioni serie.