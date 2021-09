Droga ed estorsioni, fissata l'udienza preliminare al 22 ottobre prossimo per G.C. 39 anni di Frosinone, D.D.I 35 anni di Ceccano e V.C. 37 anni di Veroli. Nel collegio difensivo gli avvocati Augusto Farinelli, Eleonora Rea, Mario Cellitti, Mario Cianfrocca e Giampiero Vellucci.

La ricostruzione

Stando alle accuse il frusinate e il ceccanese, in concorso tra loro, in un episodio hanno venduto cocaina per un corrispettivo di circa 300 euro. I fatti contestati a Frosinone e Veroli il 6 novembre 2020. L'accusa di estorsione Sempre ai due viene contestata anche l'estorsione perché in concorso tra loro, con violenza e minaccia, hanno sottratto uno scooter, non ancora immatricolato, al titolare di una concessionaria di motoveicoli.

I due, sempre stando alle accuse, avrebbero anche aggredito l'uomo con un casco e lo hanno minacciato di ripresentarsi da lui accompagnati da una persona di caratura criminale e agli arresti domiciliari a cui consegnare i soldi richiesti. In tal modo spaventato nel subire possibili ritorsioni, il titolare della concessionaria ha consegnato ai due la somma di 300 euro. I due si sono così procurati un ingiusto profitto costituto dall'illegittima pretesa della consegna del denaro per una precedente cessione di cocaina.

Al frusinate vengono, inoltre, contestate diverse cessioni di droga nel mese di novembre del 2020.

In un episodio la cessione è avvenuta tramite l'occultamento all'interno di un pacchetto di sigarette nascosto nella ruota anteriore di un'auto parcheggiata in un piazzale nelle vicinanze di un'azienda di Frosinone. Il verolano è accusato, invece, di aver venduto la cocaina acquistata dal frusinate. Tutti e tre sono finiti, pertanto nei guai. L'udienza preliminare, come detto, è stata fissata al prossimo 22 ottobre nel tribunale di Frosinone. Il frusinate è difeso dagli avvocati Farinelli del foro di Frosinone e Rea del foro di Cassino, il ceccanese dall'avvocato Cellitti mentre il verolano si è affidato agli avvocati Vellucci e Cianfrocca.