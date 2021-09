L'Amministrazione Caligiore sta preparando il restyling della cosiddetta "passerella". Infatti il camminamento pedonale sul Sacco, nei pressi della chiesa di Santa Maria a Fiume, verrà decorato con la collaborazione della società "Saxa Gres", importante gruppo industriale della nostra provincia.

«Insieme al sindaco Roberto Caligiore - spiega l'assessore all'Ambiente Riccardo Del Brocco - abbiamo ricevuto oggi (ieri, ndc) Francesco Borgomeo, presidente della "Saxa Gres". Avevamo già annunciato che con questa importante azienda avremmo messo in campo iniziative per il decoro urbano. Il luogo dell'incontro è stato la "passerella", simbolo della parte bassa della città, che in questo momento viene sottoposta a un restyling. Quindi, abbiamo deciso di dare un senso a quanto stiamo facendo in termini di decoro e ambiente.

Da qui è nato un concorso che premierà il progetto, la foto o il disegno migliore che verrà poi impresso sulle mattonelle di ultima generazione, derivazione di economia circolare, prodotte dalla "Saxa Gres" e che il presidente Borgomeo donerà a Ceccano per lastricare il nostro attraversamento pedonale sul fiume Sacco. Un'operazione importante di marketing territoriale, che ci permette di collegare questo ponte verso la sostenibilità. Sia le panchine già installate, sia le future "piastrelle" che adorneranno il camminamento saranno il risultato di processi di economia circolare».

Del Brocco prosegue: «Come ho avuto già detto ringraziando il presidente Borgomeo, bisogna interagire con le realtà imprenditoriali importanti, specie quelle che hanno a cuore il tema dell'ecologia. Va ricordato, infatti, che il gruppo "Saxa Gres" ha recuperato fabbriche destinate alla chiusura, rendendole funzionanti, salvaguardando posti di lavoro e producendo materiali all'avanguardia. Siamo onorati di avviare questa collaborazione. Ringrazio il designer Salvatore Lala - conclude l'assessore - persona che gode della nostra stima. Anche lui, a titolo gratuito, metterà al servizio della città la sua professionalità per vedere realizzato a regola d'arte un progetto che fa bene a Ceccano e ha anche un significato a livello ambientale.

La "passerella" collega le due sponde del Sacco, un fiume colpito spesso dall'inquinamento ambientale e che deve essere ancora bonificato. Da qui anche la sua importanza strategica in rapporto al Pnrr. Perchè non far partire quindi il restyling da riciclo ed economia circolare? Credo onestamente che questi siano segnali di una città all'avanguardia che vuole rialzare la testa e lo fa dialogando con le realtà ambientaliste e imprenditoriali che vogliono davvero vedere grande la nostra Ceccano».