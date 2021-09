Come annunciato in largo anticipo, sabato scorso è giunta a Fiuggi la prima "testa di ponte" di Special Olympics. Un centinaio di persone in totale che hanno celebrato nella città termale il loro "Family Health Forum". Una gran bella notizia, un ritorno sperato dopo venti anni di assenza da Fiuggi.

Oltre 12.000 atleti in Italia e 4,5 milioni nel mondo, riconosciuta dal Comitato Olimpico e che proprio a Fiuggi diede vita ai suoi primi campionati nazionali nel 2001. Cinque giornate in stile olimpiadi indimenticabili per un totale di 11.000 presenze. Un grande colpo il loro ritorno che fa da preludio alla possibilità, probabilmente già nel 2022, che Fiuggi possa tornare ad abbracciare i suoi atleti. Tutto questo grazie alla forte amicizia che lega l'associazione sportiva all'ex assessore al turismo del Comune di Fiuggi, Stefano Giorgilli, premiato sabato scorso durante la cerimonia insieme al suo collega albergatore Alfonso De Santis.

Un legame che è tornato a farsi stretto, tant'è che verrà anche intestata una strada di Fiuggi a Eunice Mary Kennedy Shriver, quinta figlia di Joseph P. Kennedy e Rose Fitzgerald, e sorella di John Kennedy, deceduta nel 2009 all'età di 88 anni. Fu lei che nel 1962 diede vita a Special Olimpics. La notizia è ufficiale ed è stata già deliberata in giunta. La conferma arriva dal vice sindaco e assessore alla cultura Marina Tucciarelli che a questo ritrovato rapporto di amicizia crede fermamente ed è intenzionata a cullarlo senza se e senza ma.

«Voglio ringraziare gli amici di Special Olympics per essere tornati a Fiuggi ed insieme a loro Stefano Giorgilli che tanto si è speso affinché tutto questo diventasse una felice realtà - ha tenuto a ribadire Marina Tucciarelli - i nostri impianti sportivi sono a totale disposizione. Gli amici di Specyal Olimpics ci hanno fatto presente l'esigenza legata alla pista di atletica leggera. Ci stiamo lavorando, l'intenzione è quella di ripristinare l'anello nel centro sportivo di Capo i prati. Questo consentirebbe la presenza di molti più atleti a Fiuggi». Manna dal cielo e musica celestiale in tempi di vacche magre per il turismo.