Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 2.407 nuovi casi di coronavirus e 44 decessi. Lo registra il bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute sulla diffusione del covid-19. I guariti sono 3.383, in calo le terapie intensive (-7, 523 in totale), in aumento i ricoveri in area medica (+53). Ieri i nuovi casi erano stati 3.838, le vittime 26.