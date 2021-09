Definito il calendario di raccolta degli ingombranti fino alla fine dell'anno. Il servizio, totalmente gratuito, è riservato ai cittadini di Pontecorvo e sono escluse le ditte e le attività commerciali. Si potranno conferire rifiuti come gli imballaggi vari, mobili, cucine, materassi ed elettrodomestici per un numero massimo di tre pezzi fino al riempimento dei container. Ma quali sono le date del calendario e dove si troveranno i container per il conferimento?

Ecco di seguito il calendario aggiornato: giovedì 30 settembre in via Aldo Moro; giovedì 28 ottobre in via Dante Alighieri; giovedì 25 novembre in via Aldo Moro e giovedì 30 dicembre in via Dante Alighieri.

Come sempre è attivo dal lunedì al venerdì il numero 0776/760910 dove tutti i cittadini potranno chiamare per informazioni.

Un servizio importante per aiutare i cittadini a smaltire i propri rifiuti in modo lecito e sicuro.

