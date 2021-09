In occasione del "Leaf Heal the Planet's Future European Researchers' night", la città delle cascate è stata protagonista insieme al suo illustre cittadino Giustiniano Nicolucci. Si è svolto oggi, infatti, a partire dalle 18 al teatro stabile comunale, il convegno dal titolo "Giustiniano Nicolucci: L'uomo, lo scienziato, la città". Al tavolo dei relatori il rettore dell'Università di Cassino e del Lazio meridionale Marco Dell'Isola, l'antropologo docente dello stesso ateneo Giovanni De Vita e l'avvocato isolano Amleto Iafrate, appassionato studioso della figura del Nicolucci. Modererà l'incontro Riziero Capuano.

"Un'occasione speciale per la città di Isola del Liri e per tutti i cittadini della provincia di Frosinone - la definiscono in una nota congiunta l'assessore alla cultura Massimo D'Orazio e il sindaco Massimiliano Quadrini -. Poter riscoprire uno dei figli più illustri di questa terra, riscoprire il suo lavoro, quello dell'antropologo di fama mondiale Giustiniano Nicolucci, attraverso l'impegno di uomini di cultura come il magnifico rettore e l'avvocato Iafrate ci riempie d'orgoglio. Nicolucci è stato uomo fortemente impegnato, ricoprendo anche la carica di deputato della Repubblica.

Una storia di un uomo eccezionale aggiungono il sindaco e l'assessore che ogni isolano ha il dovere di preservare e trasmettere alle nuove generazioni.

Per questa opportunità ringraziamo a nome della città l'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, l'avvocato Iafrate che tanto si è dedicato alla figura del Nicolucci. Un ringraziamento a tutta l'organizzazione che ha incluso nel ricco programma itinerante anche la nostra città".