Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni residenti nel Lazio Scuola Secondaria Di I° E II° Grado 2021 2022. Le domande dovranno essere presentate al proprio comune di residenza entro il prossimo 8 ottobre. I moduli per presentare le istanze sono in distribuzione sul sito istituzionale del Comune di Supino e sul sito ufficiale della Regione Lazio.

Possono accedere al contributo gli studenti aventi i seguenti requisiti: residenza nella Regione Lazio, indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore a 15.493,71 euro; frequenza nell'anno scolastico 2021-2022 negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari.

Le domande devono essere corredate da: attestazione Isee in corso di validità, rilasciata gratuitamente dal Caaf, per quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente; documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei libri di testo (non è sufficiente lo scontrino fiscale); copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l'istanza di contributo.