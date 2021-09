Screening gratuiti della carotide e dell'udito. «La miglior difesa, è la prevenzione - si legge sulla pagina Facebook del Comune di Patrica -. Investire sulla propria salute, mantenendo uno stile di vita sano e, sottoponendosi regolarmente a controlli, è un gesto doveroso verso se stessi. La diagnosi precoce, può salvarti la vita. Ti aspettiamo domenica dalle 10 nella sede dell'Avis di Patrica in Via Quattro Strade. Per info e prenotazioni: 339 6069996; 320 3125866».