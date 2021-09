Effetto domenica sui numeri che fotografano l'andamento della pandemia in Ciociaria. Come accade ormai da mesi, i numeri del lunedì risentono dei pochi tamponi eseguiti la domenica. Oggi - secondo il bollettino Asl - i nuovi positivi sono 7 su 281 tamponi. I negativizzati sono 26 mentre i ricoverati 13. Resta fermo a quota zero il dato sui decessi.

Dei 7 positivi, due sono di Ceprano; un nuovo caso in ognuno dei seguenti comuni: Alatri, Ceccano, Frosinone, Sant'Andrea del Garigliano e Veroli.

L'andamento

Ieri in Ciociaria 17 nuovi casi su 502 tamponi. Tasso di positività al 3,38%. Questa la mappa: 4 contagi a Ferentino, 2 ad Esperia, 2 a Frosinone, 2 a

San Giovanni Incarico. Poi 1 caso in ognuno di questi Comuni: Anagni, Arce, Boville Ernica, Ceccano,

Roccasecca, Sgurgola, Veroli. Ci sono stati pure 26 negativizzati, persone che cioè hanno superato

la malattia. Ancora una volta zero decessi. Stabile il numero dei pazienti Covid ricoverati presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Spaziani di Frosinone: 12.