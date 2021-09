"Oggi presentiamo il IX Rapporto Nazionale sull'Economia del Mare, un'occasione per offrire una lettura di un comparto fondamentale per il nostro Paese e sul quale la Camera di Commercio di Frosinone- Latina con Informare, la sua Azienda Speciale, è da anni fortemente impegnata con progettualità che hanno l'obiettivo di promuovere il nostro territorio in ambito nazionale ed internazionale."

Così il presidente dalla Camera di Commercio del Basso Lazio, Giovanni Acampora, ha aperto il suo discorso al Salone Nautico di Genova dove è in corso la presentazione del Rapporto sull'Economia del Mare elaborato dal Centro Studi G. Tagliacarne e da Unioncamere.

"Il Rapporto traccia le coordinate dell'economia blu del nostro Paese, definendone la dimensione economica di un complesso sistema di filiere, oggi, più che mai, cruciale per una ripresa economica del Paese e più in generale di tutta l'Europa – ha proseguito Acampora - La blu economy con le sue diverse filiere produttive crea un indotto rilevante quale ulteriore contributo all'economia del nostro Paese: per ogni euro prodotto dalla blue economy ne vengono attivati 1,9 nel resto dell'economia per un valore aggiunto creato nel resto dell'economia di ulteriori 89,4 miliardi di euro, per un ammontare produttivo complessivo che sfiora i 137 miliardi di euro (l'8,6% del valore aggiunto prodotto dall'intera economia nazionale)".

