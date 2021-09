Animali vaganti agli Altipiani di Arcinazzo il sindaco Marocchi chiede intervento carabinieri e forestali. Il problema degli animali vaganti è da sempre, soprattutto agli Altipiani un problema che sembra non trovare soluzione.

Ci prova, allora, il sindaco di Arcinazzo Romano Luca Marocchi inviando una missiva indirizzata ai carabinieri di Subiaco, Affile e ai carabinieri forestali – stazione Altipiani - Nella pec inviata scrive il primo cittadino.

«Si porta a vostra conoscenza una problematica che perdura da tempo oramai, da molti anni continua quella degli animali vaganti principalmente mucche e cavalli, incustoditi e liberi di girare tranquillamente su strade e terreni siano essi privati o meno. Tale problematica reca non pochi disagi e pericoli ai cittadini, i quali sia con foto che con scritti segnalano a questa amministrazione il tutto, in maniera costante e continuativa».

«Questi eventi si verificano - ricorda - soprattutto al mattino presto e alla sera tarda, in particolare per quanto di nostra competenza lungo la Strada Sublacense SR411, dal km 26 a seguire. Bella iniziativa che si spera abbia riscontro ma, si chiede il cittadino: non era meglio fare una lettera sottoscritta anche dai sindaci di Trevi e Piglio che insieme a quello di Arcinazzo si dividono il territorio degli Altipiani?».