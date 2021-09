Scontro tra un'auto e uno scooter, grave un quattordicenne originario di Arpino. L'incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica, intorno a mezzanotte e mezzo nella frazione Porrino, a Monte San Giovanni Campano. Ad avere la peggio il minorenne in sella al motorino. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Dopo le prime cure all'ospedale di Sora, per il ragazzo è stato disposto il trasferimento in una struttura più attrezzata per le cure del caso. È stato accompagnato al policlinico "Agostino Gemelli" di Roma, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.



La ricostruzione

Era da poco trascorsa la mezzanotte quando, per cause al vaglio delle forze dell'ordine intervenute per i rilievi di rito, si è verificato l'incidente nella frazione monticiana. Coinvolti una macchina e uno scooter. Proprio il ragazzino che viaggiava sul mezzo a due ruote ha riportato gravi conseguenze. Spaventoso lo scenario apparso ai primi soccorritori. Con un'ambulanza il quattordicenne è stato trasportato all'ospedale "S.s.ma Trinità" di Sora dove è stato sottoposto alle prime cure. Ma i dottori vista la gravità delle ferite riportate hanno deciso di trasferire il ragazzino al policlinico "Gemelli".

Nonostante l'ora tarda, diverse persone hanno raggiunto il luogo del sinistro, anche richiamate dall'arrivo dei soccorsi. La strada a Porrino è rimasta chiusa durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi e messa in sicurezza. La notizia del grave incidente si è diffusa nelle prime ore del mattino tra gli amici dell'adolescente che sperano di poter riabbracciare quanto prima il loro compagno.

Il ragazzino, come detto, è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale "Gemelli" di Roma.