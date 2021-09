Un dolore enorme per la comunità arpinate la perdita del giovane Nicolas, un ragazzo amato da tutti, con tanti amici, insieme ai quali ha trascorso le ultime ore della sua vita in una festa di laurea. In paese lo descrivono come allegro e sempre con la battuta pronta, una persona positiva.

«È una tragedia immane - ha commentato il sindaco di Arpino Renato Rea una volta appresa la notizia del tragico incidente - Sconforto, incredulità e dolore in una città già colpita dalla scomparsa nei giorni scorsi di due persone molto conosciute ed amate».

Un periodo difficile per la comunità arpinate che si stringe in queste ore attorno ai familiari di Nicolas Lorenzo Vona. Sui social in tanti hanno cercato di far sentire la loro vicinanza con uno scritto, una frase, una foto con Nicolas. Un post recita: "Un giorno tristissimo per Arpino. La Pro loco e Il Gonfalone di Arpino esprimono le più sincere condoglianze alla famiglia di Nicolas, un bravo ragazzo amico di tutti".

Gli amici lo ricordano come un giovane solare e socievole, conosciuto e amato, un professionista stimato. Faceva parte dello staff tecnico di "Amici 21" e di "Uomini e Donne", i programmi televisivi condotti da Maria De Filippi. "Questa notte è venuto a mancare Nicolas, uno dei membri della famiglia di Uomini e Donne. Siamo vicini alla sua famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto. Ciao Nicolas". Questo il messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram di "Uomini e Donne".