La notizia della morte di due ciociari, due delle tre vittime dell'incidente tra moto sulla Frosinone-Mare di ieri, si è diffusa poco dopo le 14. Ma la conferma dei nomi è arrivata nel tardo pomeriggio. Due comunità sconvolte, Patrica, paese di Daniele Narducci, e Ferentino, di Luciana Piccirilli. Entrambi molto conosciuti e stimati. Lui aveva gestito il ristorante "La Fraschetta" nel comune lepino e lei gestiva un Tabacchi sulla Casilina nella città gigliata. Un dolore grande per i familiari, gli amici. Da tutti ricordati come persone dal cuore grande, sempre cordiali e gentili. Sempre con il sorriso e la passione per la due ruote che condividevano.

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia della coppia. Arrivato anche il cordoglio del sindaco di Patrica, Lucio Fiordalisio, amico tra l'altro di Narducci. Cordoglio da parte di tutta l'amministrazione comunale anche al cognato della vittima, il presidente del consiglio Franco Gobbo. «Una notizia che ci ha sconvolto. Non possiamo ancora crederci. Riposate in pace»; «Morte , la vostra gentilezza»; «Resterete sempre nei nostri cuori».

Questi alcuni dei tanti post sui social in ricordo della coppia.