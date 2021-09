Una domenica di sole di metà settembre. Una giornata ideale da trascorrere al mare. Mancavano pochi chilometri e sarebbero arrivati a Terracina, per il pranzo. Ma la gita fuori porta si è fermata sulla Frosinone-mare, all'altezza di Frasso, frazione del comune di Sonnino. Uno schianto tra motociclisti che non ha lasciato loro scampo.

Sono morti sul colpo Daniele Narducci, classe 1957 di Patrica, e Luciana Piccirilli, classe 1967 di Ferentino, viaggiavano su una Yamaha. Non c'è stato nulla da fare nemmeno per Francesco Scacchetti, trentotto anni, di Priverno, che viaggiava sulla sua Bmw 1000. Coinvolti anche altri motociclisti che hanno evitato la collisione ma sono finiti a terra ferendosi seriamente. Un quarantacinquenne di Sonnino è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, altri due invece in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Goretti di Latina.

Sul posto oltre al personale medico sono arrivati polizia, carabinieri e vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa per ore.



La ricostruzione

Torna a macchiarsi di sangue la tristemente famosa SS699 Prossedi-Terracina, meglio conosciuta come Frosinone-mare. Purtroppo, dopo un'estate tranquilla dal punto di vista degli incidenti, si è verificato ieri uno scontro costato la vita a tre motociclisti e altri tre sono feriti in ospedale. La collisione è avvenuta poco prima delle 13 al chilometro 5,600, ovvero proprio all'altezza dello svincolo in località Frasso, in territorio di Sonnino.

Lì si sono incrociati due diversi gruppi di motociclisti, uno di Priverno che tornava da Terracina a conclusione della passeggiata mattutina, l'altro di Frosinone che andava verso la città all'ombra del tempio di Anxur per pranzo.

Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, due delle moto che viaggiavano in direzione opposte si sono scontrate, praticamente in un urto frontale dando avvio ad una carambola che ha coinvolto anche gli altri motociclisti del gruppo. Morti il trentottenne di Priverno e la coppia ciociara. I feriti tutti in codice rosso. Sul posto si sono precipitati i soccorsi, ovvero la Polizia stradale di Terracina, i carabinieri di Sonnino, i vigili del fuoco della squadra 3A di Terracina e il personale del 118 accorso con ambulanze da Terracina, Sonnino e Priverno e l'auto medica di Priverno.

Come detto è arrivato anche l'elicottero Pegaso che è atterrato lì accanto all'incidente. Particolarmente laboriose le operazioni di recupero delle salme operate dalle "Onoranze Funebri San Gaspar" e di Sonnino e i rilievi condotti dagli uomini guidati dal comandante della Polizia Stradale di Terracina Trillò.

La strada è rimasta chiusa per ore con la viabilità deviata dai carabinieri alle uscite precedenti dell'arteria viaria che funge da collettore per gli abitanti dei paesi del versante dei Lepini che si affacciano sulla valle dell'Amaseno oltre che della provincia di Frosinone verso il mare.

Diversi i ciociari che ieri erano diretti al mare e si trovavano proprio a transitare sulla Frosinone-Mare quando è avvenuto l'incidente mortale. Alla vista dei soccorsi e dei mezzi hanno capito subito che, purtroppo, alcuni coinvolti nel-

lo scontro avevano perso la vita.