Tragedia questa notte ad Arpino, dove in un incidente stradale ha perso la vita il ventinovenne Nicolas Lorenzo Vona, residente nel centro storico. Ieri sera il giovane, collaboratore delle reti Mediaset, aveva partecipato alla festa di laurea della sorella della sua fidanzata. Una serata trascorsa in allegria con gli amici. Poi i saluti e il viaggio verso casa. All'improvviso, per cause ancora in fase di accertamento, lungo la strada provinciale per Fontana Liri, all'altezza della contrada San Sossio, ha perso il controllo della sua Mini Cooper ed è uscito di strada. Gli abitanti della zona hanno subito allertato i soccorsi che sono giunti sul posto poco dopo. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane. Sul luogo dell'incidente anche la polizia che sta cercando di ricostruire la dinamica e le cause del tragico schianto. La salma di Nicolas è stata portata all'ospedale di Sora in attesa dell'eventuale autopsia. Un risveglio agghiacciante per molti arpinati che conoscevano bene il ragazzo e la sua famiglia. La salma è stata trasferita nella sala mortuaria del cimitero di Sora.