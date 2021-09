Carambola mortale sulla Frosinone Mare, nel territorio di Terracina questa mattina poco prima delle 13. Un gruppo di motociclisti, per cause ancora al vaglio, è entrato in collisione all'altezza del bivio per il Frasso determinando una carambola dalle tragiche conseguenze.

Secondo le primissime informazioni, alcuni motociclisti sono morti, altri sono rimasti feriti. Sul posto diverse ambulanze, carabinieri e polizia stradale. La strada è stata chiusa e le auto deviate o rimandate indietro.

SEGUONO AGGIORNAMENTI