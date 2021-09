Il Cavalier Raffaele Conte compie 100 anni. Nato a Napoli, è però ciociaro di adozione, visto che vive nella città capoluogo da oltre settanta anni. Conosciuto e stimato da tutti, è stato un apprezzato e autorevole funzionario della Prefettura. Tra i nipoti c'è Marco Mastronardi, consigliere comunale di Frosinone.

Spiega: «Una persona straordinaria. Vedovo dell'indimenticabile signora Clelia, della merceria Conte di via Aldo Moro. Alcuni esempi per far capire l'intelligenza, la personalità, l'entusiasmo. Una volta raggiunta la pensione, si è iscritto all'Università della Terza Età, grazie alla quale ha scoperto la sua passione per l'arte».

Pittore, poeta, ma anche attore e cantante. Per anni Raffaele Conte è stato presidente provinciale dell'associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

È uno sportivo, tant'è che ancora oggi pratica la ginnastica, assistito da un fisioterapista. Ha praticato i giochi delle bocce e del biliardo. Il sindaco Nicola Ottaviani dice: «Cento anni sono un pezzo di storia, non solo per il festeggiato e per la famiglia, ma anche per la città. Quello di Raffaele Conte è uno straordinario esempio di vita e di etica. E costituisce un punto di riferimento anche per le giovani generazioni. A lui vanno gli auguri di tutta la città di Frosinone». Agli auguri delle due figlie, Emilia e Patrizia, dei nipoti, dei pronipoti e della famiglia, si uniscono anche quelli della redazione di Ciociaria Oggi.