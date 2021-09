Gli agenti del commissariato di polizia di Stato di Gaeta hanno deferito all'autorità giudiziaria di Cassino un ragazzo di 21 anni già noto alle forze dell'ordine, residente in provincia di Napoli, per esercizio abusivo dell'attività di intermediazione assicurativa e truffa aggravata. Le indagini partite a seguito della denuncia della vittima si sono concluse nella giornata di ieri quando è stato firmato il provvedimento nei confronti del giovane. Nello specifico, i poliziotti hanno ricevuto una denuncia da parte di una donna 73enne del sud pontino, la quale spiegava che dovendo rinnovare la polizza assicurativa dell'autovettura del figlio, veniva contattata telefonicamente da una sedicente operatrice di una nota compagnia assicurativa con la quale, in effetti, il mezzo risultava già assicurato e prossimo alla scadenza.

A quel punto l'interlocutrice le inviava attraverso WhatsApp una lettera della società assicurativa e gli estremi di una carta postepay su cui versare la somma 336 Euro quale pagamento dell'assicurazione RCA Auto. L'ignara vittima procedeva con l'operazione ma non riceveva la documentazione assicurativa.

La donna tentava così di contattare l'utenza telefonica cellulare da cui aveva anche ricevuto la lettera di rinnovo dell' assicurazione, ma senza esito. Allora provava con l'utenza telefonica fissa riportata sulla stessa lettera ma questa era riconducibile ad una agenzia investigativa già contattata in precedenza da altre vittime del raggiro.

La malcapitata si rivolgeva quindi al Commissariato di Gaeta, con gli agenti capaci poi dopo attente ed approfondite indagini di identificare il truffatore. Lo stesso aveva perpetrato la medesima truffa su tutto il territorio nazionale. Un Ufficio della Polizia Postale del Nord Italia, nel frattempo, aveva già richiesto il sequestro della carta prepagata postepay ove erano state trasferite le somme di denaro oggetto di attività fraudolenta.