Nelle ultime 24h sono stati effettuati 502 tamponi in provincia di Frosinone. 17 sono i nuovi casi di positivi al SARS-CoV-2, un dato in linea con quello di ieri, quando i contagi registrati sono stati 18. I negativizzati sono 26. Fortunatamente non si contano decessi.

La situazione nei comuni

Il centro con il numero maggiore di positivi è Ferentino con 4, seguono Esperia, Frosinone e San Giovanni Incarico con 2, Anagni, Arce, Boville Ernica, Ceccano, Roccasecca, Sgurgola e Veroli con 1.