C'era una volta il deposito Cotral. E gli autobus fermi, con il motore acceso, fonte di infinite polemiche. Ora non ci sono più, ma ci sarà una stazione avveniristica e un quartiere intero che si rinnova intorno alla vecchia stazione. «L'aggiudicazione dell'appalto per la nuova piazza e la riqualificazione di tutta l'area Scalo costituisce un momento storico per l'intera città dichiara il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani e una vera e propria vittoria, rispetto alle impasse e agli ostacoli che la burocrazia aveva creato in passato».

La storia

Un lavoro che parte da lontano. «È bene ricordare che il primo passo è stato quello, sette anni fa ricorda Ottaviani di delocalizzare il vecchio deposito degli autobus del Cotral, a quell'epoca euro 0 ed euro 1, dall'area dell'ormai piazzale ex Kambo, dove il colore celeste degli automezzi faceva da cornice allo smog durante il periodo di stazionamento dei bus, h24.

Una volta creata la nuova area intermodale e di scambio, a piazza Pertini, dunque, veniva a liberarsi uno spazio urbanistico di circa due ettari, che però risultava di proprietà del demanio statale».