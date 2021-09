La curva del contagio presenta un andamento piatto in Ciociaria. Nelle ultime due settimane, escludendo i lunedì, le giornate con meno tamponi e meno positivi, si viaggia tra 12 e 25. Ieri altri 18 casi, due in più rispetto a venerdì, con tasso di positività in rialzo e incidenza stabile. Ricoverati in calo di un'altra unità.

La giornata

I 18 casi registrati nella giornata di ieri dalla Asl di Frosinone sono 5 di Frosinone, 3 di Ferentino, 2 di Alatri, Torre Cajetani e Veroli e 1 di Amaseno, Anagni, Esperia e Paliano. La settimana conta 105 casi (la precedente si è chiusa a 117) a una media quotidiana di 17,50. A sabato scorso i casi erano esattamente 105.

Ciò a dimostrazione di un andamento ormai consolidato, almeno negli ultimi 14 giorni. Nel periodo 30 agosto-5 settembre i casi erano stati 145 a 20,71 di media. Chiudere sotto quota 117 significherebbe scendere per la terza settimana consecutiva. A livello mensile si contano 340 casi a 18,88 di media. L'inversione di tendenza rispetto ad agosto è evidente (982 casi a 31,67 di media). I valori attuali sono più vicini a quelli di luglio (384 e 12,38 di media). A settembre 2020, invece, i casi erano stati 223 a 7,43 di media.



Gli indicatori

Cresce, ma resta stabile l'incidenza per 100.000 abitanti ogni sette giorni. Si passa da 24,32 a 24,53.

Quest'ultimo è lo steso dato di domenica scorsa.

Tuttavia, si tratta di cifre che non si vedevano dalla seconda parte di luglio. L'ultimo giorno con cifre migliori delle attuali è il 24 luglio con 22,22. Ma era un'altra fase, in quel caso in crescendo, tanto più che dieci giorni dopo, il 3 agosto, era stata valicata quota 50 con 52,62. Poi, il 5 agosto si è arrivati anche a 59,54 dopodiché da allora è iniziata una lenta discesa, pur con qualche sporadico balzo in avanti. Il tasso di positività risale nelle ultime 24 ore dal 3,99% al 4,41%.

Questa settimana si viaggia a una media di 4,50%. A settembre, invece, la media è al 4,81%.

I guariti

Sono altri 28 i negativizzati per un totale settimanale di 183. A settembre sono 560 contro i 902 di agosto. Il totale da inizio anno è di 20.355. Per il secondo giorno consecutivo, invece, diminuiscono i ricoverati, ora 12.

Ma domenica scorsa erano ancora 21. Da allora si registra un'inversione di tendenza e si torna sui livelli del 7 settembre. Ieri, inoltre, è stata un'altra giornata senza decessi. Sono otto i giorni consecutivi senza morti. Ad agosto si registra una sola vittima.

Il resoconto settimanale

L'Asl di Frosinone ha diffuso il resoconto settimanale.

Dal 10 al 16 settembre i nuovi positivi sono stati 123 e i guariti 219, mentre dal 3 al 9 settembre sono stati, rispettivamente, 128 e 215. In questo periodo i vaccini somministrati sono stati 6.315 (la settimana precedente erano 7.845) Il totale dei tamponi effettuati ammonta a 2.560 (2.698 nei sette giorni precedenti) di cui 874 ai drive in, 31 dallo screening a scuola, 614 tra ospedali e Rsa, 155 domiciliari e 18 pediatrici. I ricoverati in terapia intensiva restano sempre a zero.

Il bollettino del Lazio

L'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato commenta così il nuovo bollettino: «Nel Lazio su 9.368 tamponi molecolari e 13.996 tamponi antigenici per un totale di 23.364 tamponi, si registrano 376 nuovi casi positivi (+8). Sono 2 i decessi (-3), 429 i ricoverati (-6), 58 le terapie intensive (+3) e 607 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,6%. I casi a Roma città sono a quota 220». Dall'assessore un forte invito a vaccinarsi in vista anche dell'estensione dell'utilizzo del green pass. «Voglio rivolgere un invito alla vaccinazione ai lavoratori che non lo hanno ancora fatto non ridursi all'ultimo momento. Campagna vaccinale: si prosegue con l'immunizzazione della popolazione over 12, per arrivare all'obiettivo dell'85%. Roma è tra le prime capitali europee per la copertura vaccinale con oltre 3 milioni di cicli completati nell'intera area metropolitana.

Terza dose: dal 20 settembre in maniera massiva in tutte le aziende su trapiantati e dializzati nel Lazio.

Sono circa 65.000 i soggetti interessati in questa fase ai richiami».

Il dato nazionale

Sono 4.578 i nuovi casi di Covid in Italia con 51 morti. Il tasso di positività scende dall'1,6% all'1,28%. Gli attuali positivi sono 113.040 di cui 108.563 in isolamento domiciliare, 3.958 ricoverati nei reparti ordinari, 519 ricoverati nelle terapie intensive con 31 nuovi ingressi. Infine, il maggior incremento giornaliero di casi si è avuto in Lombardia con 765 e in Sicilia con 643.