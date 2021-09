18 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24 ore su un totale di 408 tamponi. I negativizzati sono 28 e calano ancora i ricoveri: sono 12. Resta fermo a quota zero il dato sui decessi.

La mappa dei contagi

Frosinone registra il maggior numero di nuovi casi in provincia con 5 positivi in più, 3 a Ferentino, 2 ad Alatri, Torre Cajetani e Veroli. Un positivo in più ad Amaseno, Anagni, Esperia e Paliano.

Il confronto con ieri

Ieri erano stati 16 i nuovi positivi in provincia. 3

da Ferentino, 2 da Esperia e Frosinone, 1 da Anagni, Ceprano, Ceccano, Fiuggi, Fontana Liri,

Serrone, Sgurgola, Veroli e Vico nel Lazio. I ricoverati erano 13, mentre i guariti 35.