A Casalvieri, finanziamento ottenuto per il campo da tennis e l'amministrazione si dice impegnata a reperire fondi per migliorare la vita della comunità, una classe politica a cui non piacciono le chiacchiere da bar, ma che preferisce lavorare a testa bassa, portando ad aprire cantieri nel paese, andando incontro alle esigenze della popolazione, senza curarsi delle polemiche che poi sui social trovano spazio.

E così dalla casa comunale nelle scorse ore è piena la soddisfazione per un obiettivo centrato e che gli amministratori hanno il piacere di condividere con i cittadini. «È con grande soddisfazione che comunichiamo lo stanziamento da parte del Ministero dello Sport di 310.000 euro destinati al rifacimento del campo da tennis in località Roselli. Questo lavoro era inserito nell'elenco di quelle opere che per la nostra amministrazione erano fondamentali - ha aggiunto il vicesindaco Stefano D'Agostini - Ci eravamo impegnati ad eseguire durante questo mandato ed abbiamo mantenuto la promessa.

Con questo finanziamento potremo riqualificare l'intera area del campo da tennis ed offrire sempre maggior servizi nel nostro Comune, con una particolare attenzione rivolta ai giovani ed ai turisti». D'Agostini, vicesindaco di Casalvieri, apre anche una ventaglio temporale legato al prossimo futuro.

«Ad ulteriore conferma poi del rispetto della programmazione che questa amministrazione aveva posto entro ottobre verranno spesi circa 80.000 euro per la risistemazione di alcune strade (somma che fa parte di un altro finanziamento ricevuto nell'anno di 100.000 euro) e verranno sostituiti dei vecchi lampioni con nuovi led. – conclude il vicesindaco D'Agostini - Un'amministrazione quindi che usa poco i social, ma che cerca di rispondere, con i fatti, a quelle che sono le solite polemiche estive sollevate da chi è abituato a fare politica al bar». Insomma ora si attende solo l'arrivo dei mezzi e degli operai per dare, in un brano del paese, una nuova veste di cui godranno i cittadini.