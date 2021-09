Veroli in vetrina, grazie agli scatti dei partecipanti al secondo concorso fotografico "Ripartire con un click" indetto dalla Basilica di Santa Maria Salome, allo scopo di finanziare i lavori di restauro della chiesa dedicata alla Santa Mirrofora. Le foto scelte da una giuria qualificata, composta da don Angelo Maria Oddi e don Giovanni Magnante per la parte storica e da Massimo Graziani e Davide Procaccini per la parte tecnica, comporranno l'attesissimo calendario 2022, che verrà presentato come da tradizione il prossimo 8 dicembre.

Questi sono i nomi dei vincitori: la foto che si è aggiudicata il primo premio è uno scatto di Borgo Santa Croce di Jacopo Rufo, che rappresenterà Veroli e il suo incanto nella copertina del calendario 2022. I 12 mesi dell'anno saranno invece composti dagli scatti di: Gian Luca Franconetti, Sara Pantanella, Barbara Mizzoni, Giulio Brotini, Davide Valente, Damiano Casetta, Danilo Pasqualitto, Francesco Igliozzi, Massimo Iaboni, Jessika Karla Pinget Barrios, Tatiana Iannarilli, Rachele Quattrociocchi. La foto di chiusura del calendario sarà di Tiziana Lopez, che si è aggiudicata il terzo premio. Sono stati attribuiti anche 9 premi cartolina alle foto di: Pierluigi Pasqualito, Giuseppe Fiorini, Giuseppina Messina, Giuseppe Mazzoli, Laura di Mauro, Marco Colasanti, Agatino Lazzaro, Chiara Prandi e Francesco Magnante.

La premiazione è avvenuta alla Galleria della Catena, alla presenza del sindaco Simone Cretaro, del consigliere delegato alla cultura Francesca Cerquozzi e del produttore cinematografico Oscar Generale. Proprio quest'ultimo ha riservato il colpo di scena finale, come nei migliori film d'autore: è stato infatti annunciato il primo premio in palio per l'edizione del concorso fotografico 2022, che permetterà al vincitore di volare oltreoceano per partecipare, in qualità di operatore fotografico, al prossimo progetto del noto produttore hollywoodiano che vedrà, tra le star impegnate, l'amatissimo John Travolta.

Ringraziamenti da parte dello staff sono stati rivolti alla Provincia di Frosinone, al Comune di Veroli e alla Pro Loco per il patrocinio ed il fattivo supporto, alla Polizia Locale ed alle forze di pubblica sicurezza in campo, agli sponsor, al Res Ciociaria per il bellissimo e apprezzato mercatino enogastronomico, a Doctor Bike per l'idea green della biciclette, e a quanti si sono adoperati per accogliere i fotografi in gara.