"Sapori del Territorio", è il nome del nuovo progetto dedicato alle eccellenze locali organizzato da "Il Bosco di Paliano" col patrocinio del comune e la Proloco cittadina che fino a domenica 31 ottobre, promuoverà il lavoro della aziende agricole del territorio con dei weekend di degustazioni immerse nel verde dei piatti della tradizione gastronomica ciociara.

«L'iniziativa come tutte le attività promosse dal Bosco di Paliano - come sottolineano i figli di Antonello Ruffo di Calabria - nasce dalla convinzione che la rete col territorio è il punto di partenza fondamentale per costruire qualunque progetto. È il principio fondante della sostenibilità».

«Il territorio, quello di Paliano e della Ciociaria in generale, è ricco di importanti realtà socio-culturali - puntualizzano - e naturalmente di operatori di grande qualità nel settore dell'enogastronomia. Per questo motivo, insieme al Comune di Paliano e alla Proloco, il Bosco di Paliano promuove le cantine e i birrifici artigianali del territorio, abbinandoli a piatti della tradizione, e a prodotti a km 0. I visitatori del Bosco sono sempre più numerosi, e il contesto sembra quello più indicato per veicolare l'immagine delle aziende agricole del territorio e in particolare dei vini del Cesanese».

«Questo progetto - dichiara soddisfatto il sindaco Domenico Alfieri - conferma l'impegno del Bosco di Paliano di organizzare iniziative che sappiano coniugare svago e promozionedelle risorse enogastronomiche del nostro territorio. Un'occasione per tanti cittadini e turisti di trascorrere dei fine settimana all'insegna della scoperta delle migliori produzioni locali, in un contesto naturalistico di eccellenza».