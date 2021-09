Al via i lavori di messa in sicurezza e rifacimento delle sedi stradali per via Valli, chiusa da anni, e via Campitelli nella città di Aquino. Interventi che grazie al contributo di 150.000 euro concesso dall'Astral porteranno all'eliminazione del sistema franoso presente sui due tratti, e il rifacimento delle rispettive sedi stradali in modo da garantire un transito veicolare sicuro e regolare.

Evitando tratti disconnessi caratterizzati dalla presenza di avvallamenti irregolari e voragini profonde, situazioni che mettono in pericolo l'incolumità degli automobilisti.

«Si tratta di un risultato sorprendente - ha commentato l'assessore ai Lavori pubblici, Andrea Capraro - Grazie al contributo dell'Astral risolviamo due problematiche importanti che interessano la nostra città, in modo particolare i cittadini di via Valli e via Campitelli, basti pensare alla traversa di via Valli chiusa al transito da diversi anni. Ancora una volta - ha continuato - la nostra priorità è rispondere alle esigenze dei cittadini in modo concreto, garantendo nel caso specifico una viabilità sicura e regolare, anche nei tratti periferici della città».

A fargli eco il sindaco Mazzaroppi: «Queste belle notizie, specie quando arrivano nei giorni in cui la contrada Valli e Campitelli sono in festa assumono una maggiore enfasi. La sinergia tra il nostro assessore Capraro, la responsabile dell'ufficio tecnico comunale Daniela Ciolfi e l'Astral ha prodotto i frutti da noi auspicati e sperati. Con questo intervento - ha concluso il primo cittadino - colmiamo un gap storico e diamo soddisfazione alle legittime istanze dei nostri concittadini residenti che transitano sulle arterie interessate dagli interventi».