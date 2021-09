Diversi i disagi segnalati dai cittadini in alcune strade.

La vegetazione incolta anche alla base di alcuni alberi è ormai talmente alta da arrivare a sfiorare il volto dei bambini che vanno alla materna.

In via Donizetti e nelle strade laterali la situazione è piuttosto evidente, oltre al marciapiede particolarmente danneggiato e quindi percorribile con difficoltà da mamme con passeggini, le foglie e gli arbusti sono ormai alti tanto quanto bambini di cinque e sei anni.

«Alcuni alberi dovrebbero essere controllati - evidenzia un residente - si stanno scortecciando, potrebbe essere una malattia e potrebbe rendere l'albero poco sicuro.

Forse ci sono soluzioni».

«Dove è stato piantumato un albero alcuni mesi fa per la sostituzione di una pianta che era stata sradicata, dalla pavimentazione è nato un altro albero, in pratica in breve sicuramente si spaccherà il marciapiede» sottolinea una cittadina. Diverse le segnalazioni nelle adiacenze delle scuole.