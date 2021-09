Un risveglio col botto per i residenti di viale Bonomi. All'alba una vettura è letteralmente volata dalla strada fin dentro il giardino. Tanta la paura dei residenti e del giovane automobilista che, forse, ha perso il controllo della vettura a causa della pioggia. Il tratto di strada di viale Bonomi che porta alla rotatoria nei pressi del San Raffaele non è nuovo a incidenti. Fortunatamente il giovane non ha riportato gravi danni, solo tanta paura.