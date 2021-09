Giovedì agitato a Sora ieri mattina. Diversi cittadini sono stati derubati tra le bancarelle. Una donna di circa sessant'anni, mentre faceva acquisti tra le bancarelle, si è accorta di non avere più in borsa il portafogli. Non ha esitato un attimo ed ha raggiunto la vicina stazione dei Carabinieri. Una volta spiegato le sue intenzioni di sporgere denuncia è venuta a conoscenza di non essere la sola che ieri ha vissuto il disagio.

Infatti anche altre tre persone avevano dichiarato di esser stare raggirate e derubate. La donna ha descritto il suo oggetto che fortunatamente non conteneva denaro contante ed ha sporto denuncia. La voce è circolata velocemente tra i fruitori dell'appuntamento del giovedì, che anche ieri ha visto una nutrita partecipazione di acquirenti, ma è necessario mantenere alta l'attenzione ed avere le borse ben chiuse ed evitare di indossare zainetti.