14 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24 ore, su un totale di 388 tamponi. I negativizzati sono, invece, 23 e i ricoverati 14. Resta fermo a quota zero il dato sui decessi. In lieve diminuzione il tasso di positività rispetto ai giorni scorsi.

La mappa dei contagi

Frosinone registra il maggior numero di nuovi casi in provincia con 4 positivi in più, 3 a Monte San Giovanni Campano, 2 ad Alatri. Un nuovo positivo a Cassino, Ceccano, Ferentino, Torrice e Veroli

Il confronto con ieri

Ieri in provincia di Frosinone i nuovi casi sono stati 21. Su un totale di 406 tamponi effettuati. Il che vuol dire un tasso di positività del 5,17%, in leggera diminuzione rispetto al giorno precedente (5,82%). Ci sono stati pure 13 negativizzati, persone che cioè hanno superato la malattia. Non ci sono stati decessi. Questa la mappa dei contagiati: 5 a Sora, 3 a Veroli, 2 ad Aquino, 2 a Frosinone, 2 a Supino. Quindi 1 caso in ognuno di questi Comuni: Alatri, Arce, Atina, Ceprano, Ferentino, Fiuggi, Santopadre.