Svitati i bulloni delle ruote alla Panda del coordinatore delle guardie ambientali, sospetti sui bracconieri che cacciano di frodo intorno al lago di Canterno.

L'instancabile Enzo Pirazzi, presidente del "Circolo Legambiente Fiuggi" e coordinatore delle guardie volontarie ecozoofile della stessa associazione, ha sporto regolare denuncia contro ignoti presso il comando dei carabinieri Forestali di Fiuggi. L'episodio alla base dell'esposto, un fatto assolutamente inquietante, è stato riferito nei dettagli alle forze dell'ordine.

«L'11 settembre - afferma Pirazzi - mi sono recato con la mia Fiat Panda, in uso all'associazione Legambiente Fiuggi della quale sono presidente, presso l'area attrezzata nei pressi del campo sportivo di Fumone poiché c'era in programma una giornata finalizzata alla microchippatura dei cani da parte del Comune».

«Intorno alle 21.45 - ricorda - sono andato via ritornando presso la mia abitazione. Il giorno dopo ho preso la macchina solo per un piccolo giro avvertendo dei piccoli rumori provenire dall'autovettura e il 13 mentre facevo un altro giro per capire da dove provenissero quei rumori, mi sono accorto che sulla ruota anteriore sinistra mancava un bullone e che tutti gli altri bulloni delle ruote erano stati allentati».

«Ritengo che ignoti abbiano allentato i bulloni delle ruote della mia autovettura come atto intimidatorio nei miei confronti - denuncia - poiché con l'associazione Legambiente sezione di Fiuggi che presiedo siamo molto attivi contro i bracconieri presenti all'interno della Riserva Naturale Regionale del Lago di Canterno».

Per questo è stata presentata denuncia.

I cacciatori di frodo sono molto attivi, certi che la ricchezza della fauna, soprattutto cinghiali e volatili, consenta loro di riempire i carnieri senza eccessivo sforzo. La vastità del territorio rende difficoltoso il controllo capillare, e l‘azione delle guardie volontarie che operano in stretta sintonia con le autorità preposte, non è gradita ai banditi col sovrapposto.