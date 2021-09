Incontro, ieri in Comune tra funzionari e tecnici di Acea con il sindaco. Presente anche il dirigente dell'area tecnica, Mario Lastoria, il consigliere Riccardo Consales.

L'argomento dell'incontro ha riguardato i lavori che dovrà effettuare Acea in via Sant'Angelo per la sostituzione di circa 400 metri di condotta idrica. Un intervento indispensabile a garantire una quindicina di allacci ad altrettante famiglie.

È inevitabile, però, la chiusura della strada per due settimane dall'incrocio con via Folcara sino all'altezza del polo didattico. Ciò creerà comprensibili disagi, ma il lavoro non può essere differito.

Il traffico proveniente da Sant'Angelo verrà deviato su via Folcara. L'inizio dei lavori è fissato il 29 settembre.

È stato stabilito che due giorni prima, il 27, la polizia locale effettuerà delle prove di deviazione del traffico.

Si prevedono diverse criticità alla viabilità che in quel tratto è particolarmente intensa.