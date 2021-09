Deve scontare sei anni per riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Arrestato G.C., cinquantenne della città gigliata. Nel tardo pomeriggio di ieri è stato eseguito l'ordine di carcerazione dai carabinieri e l'uomo è stato tradotto nel carcere di Frosinone. L'uomo è difeso dall'avvocato Mario Cellitti.

La ricostruzione

Una prima condanna a tre anni per riciclaggio del rimorchio di un autotreno e la seconda per una bancarotta fraudolenta come amministratore di un'azienda di trasporti. Stando alle accuse, per quanto riguarda il reato di riciclaggio, il ferentinate ha alterato dei codici del rimorchio che era stato poi rinvenuto a seguito di un'attività di controllo dei carabinieri.

Il telaio era stato rimpiegato da un altro soggetto.

Nell'effettuare i controlli è emersa, dunque, questa alterazione dei codici. In merito alla contestazione del reato di bancarotta fraudolenta, in qualità di amministratore di una società di trasporti, sempre stando alle accuse, aveva fatto sparire le scritture contabili e dissipato il patrimonio. Ieri, quindi, l'ordinanza di esecuzione della pena di sei anni. Per il ferentinate si sono aperte le porte della casa circondariale di Frosinone con l'accusa di bancarotta fraudolenta e riciclaggio.