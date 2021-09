Saranno celebrati oggi alle 15,30 nella Collegiata di Santa Maria Assunta, i funerali del tenente colonnello dell'Aeronautica Quirino Filippi, 43 anni, in servizio nella Capitale ma originario di Amaseno. Una carriera brillante, spezzata lunedì scorso da un incidente stradale nella zona di Casal del Marmo, a Roma. L'ufficiale si stava recando al lavoro con la sua moto quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, è rimasto vittima di uno scontro con una Citroen C3, condotta da un 34enne moldavo.

A nulla, purtroppo, sono serviti i soccorsi. Dopo l'autopsia eseguita all'ospedale "San Camillo" martedì mattina, la salma rientrerà ad Amaseno oggi per i funerali nella chiesa di Santa Maria. Un intero paese, ancora incredulo e sconvolto dall'accaduto, è ora pronto a dare l'ultimo saluto al colonnello Filippi, dopo essersi stretto intorno alla sua famiglia.