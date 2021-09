Nel pomeriggio di martedì, assistito amorevolmente da tutti i suoi cari, è venuto a mancare il cavaliere Domenico Vitti, uno degli ultimi sindaci storici dell'intera Valle di Comino, andreottiano di ferro negli anni 70-90. Creò la prima sezione DC. I funerali oggi alle 16 nella chiesa di Santo Stefano a Settefrati.

La sua grande saggezza ed umanità, verranno sempre ricordate da intere generazioni. Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia. Sindaco dal 1987 al 1995.

«Lo ricordo, in particolare, in occasione della riunione tenutasi nel 1994 nei locali dell'Edera, a Frosinone, presenti centinaia di persone, organizzata per frenare i soliti noti per impedire vincoli e divieti nell'intera area del pre-parco il ricordo dell'amico Renato Antonucci che rivolge le condoglianze alla famiglia. Come era solito, fu protagonista di un intervento talmente accorato che provocò scroscianti applausi coinvolgendo tutti i presenti.

Tra le altre cose dette, lamentò con grande rammarico, il totale disinteresse di tutti gli enti preposti per la rimozione di un enorme masso che impediva, da alcuni mesi, l'accesso al santuario della Madonna di Canneto.

Il vuoto lasciato resterà incolmabile. Addio caro amico "Minguccio"». Vicinanza alla famiglia anche dal sindaco Riccardo Frattaroli e dalla cittadinanza. Da tutti ricordato con grande stima.