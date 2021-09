Una violenta collisione tra due auto, in piena curva, si è verificata in via Muraglione, in un tratto di strada, dove spesso si sono riscontrati incidenti. Ieri, alle ore 10.30 circa, l'ennesimo sinistro stradale. Una Smart, condotta da una diciannovenne di Arce, si è scontrata con una Suzuki Samurai che viaggiava in senso inverso. Alla guida della Jeep un sessantenne del luogo, con a bordo un settantacinquenne che ha accusato un forte dolore a una spalla.

L'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso dell'Ospedale di Sora per le prime cure e per essere sottoposto a esame radiologico. Dopo l'impatto i mezzi coinvolti hanno ostruito la carreggiata per cui il traffico si è svolto a senso alternato, anche con la collaborazione di persone residenti in zona.