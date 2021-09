Sono 4.830 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 4.028). Sale così ad almeno 4.618.040 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall'inizio dell'epidemia. I decessi odierni sono 73 (ieri sono stati 72), conteggiando 22 morti pregressi della Sicilia, per un totale di 130.100 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.369.453 e 8.606 quelle uscite oggi dall'incubo Covid (ieri 7.501). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 118.487, pari a -3.853 rispetto a ieri (-3.564 il giorno prima).

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 317.666, ovvero 927 in meno rispetto a ieri quando erano stati 318.593. Mentre il tasso di positività è 1,5% (l'approssimazione di 1,52%); ieri era 1,3%.