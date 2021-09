Coronavirus Lazio, D'Amato: "Oggi nel Lazio su 12.501 tamponi molecolari e 13.206 tamponi antigenici per un totale di 25.707 tamponi, si registrano 371 nuovi casi positivi (+45), 1 caso in meno rispetto a mercoledì 8 settembre. Sono 6 i decessi (+1) compresi recuperi, 439 i ricoverati (-9), 59 le terapie intensive (-3) e 771 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,4%. I casi a Roma città sono a quota 222".

***Campagna vaccinale: si prosegue con l'immunizzazione della popolazione over 12, per arrivare all'obiettivo dell'85%. Roma è tra le prime Capitali europee per la copertura vaccinale con oltre 3 mln di cicli completati nell'intera area metropolitana;

***Sono iniziate le somministrazioni campione della terza dose di richiamo a pazienti che hanno subito un trapianto d'organo solido. Si è partiti a Rieti e domani sarà il turno dell'istituto Eastman - Umberto I alla presenza del presidente del Centro Nazionale Trapianti prof. Massimo Cardillo, del Presidente Zingaretti e la Rettrice de la Sapienza Polimeni. Il 20 settembre si parte in maniera massiva in tutte le aziende su trapiantati e dializzati nel Lazio;

****Farmacie: sono partite anche le prime somministrazioni del vaccino Moderna nelle farmacie. Il Lazio è la Regione italiana con la maggiore adesione della rete delle farmacie alla campagna di vaccinazione;

***OPEN DAY OVER 18:

- Asl Rieti: dal 27 agosto al 30 settembre vaccinazioni J&J over 18 anni senza prenotazione dalle ore 9:00 alle 14:00 presso la Caserma Verdirosi.

Asl Roma 1: 82 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 2: 104 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 4 decessi. Asl Roma 3: 36 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 4: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 5: 20 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 6: 28 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 83 nuovi casi: Asl di Frosinone: si registrano 21 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl di Latina: si registrano 39 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl di Rieti: si registrano 8 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl di Viterbo: si registrano 15 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi."