Il paese festeggia i suoi laureati. Otto giovani pastenesi saranno premiati nella cerimonia in programma domani, 16 settembre, alle 11. Agli otto neo-dottori, nella scuola comunale, saranno consegnati una ceramica artistica di Deruta e una pianta che indica il radicamento al territorio e il rispetto delle tradizioni locali. Una festa importante quella dedicata ai giovani laureati, che vuole rendere merito ai ragazzi che con impegno e spirito di sacrificio hanno portato a termine il loro percorso di studi centrando ambiziosi obiettivi. Chiusa la parentesi universitaria si apre un nuovo mondo: quello del lavoro, inizia l'inserimento dei giovani nei vari settori attinenti gli studi, si avvia una nuova fase importante della vita. Pastena vanta tanti ragazzi capaci e studiosi che hanno centrato tutti gli obiettivi del loro percorso formativo e poi si sono realizzati nel lavoro. Giovani che si assumono le proprie responsabilità con serietà, forti degli insegnamenti delle loro famiglie, le cui radici sono salde sul territorio.

Il sindaco Arturo Gnesi vuole premiare i giovani concittadini meritevoli, ma soprattutto vuole che spicchino il volo con il loro ricco bagaglio fatto di conoscenze e competenze, oltre alla consapevolezza di appartenere a una comunità in cui tradizioni e valori sono ancora i pilastri portanti. In una piccola comunità come quella pastenese ci si conosce tutti e ogni traguardo di successo raggiunto da un componente diventa motivo di soddisfazione e di gioia per il paese.

Così Pastena festeggia i suoi otto neo-laureati, riconoscendo i meriti a chi ha centrato gli obiettivi.

Un traguardo importante perché può essere da esempio per gli altri e dare stimoli ad andare avanti con determinazione per conseguire il successo.