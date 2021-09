Finanziato il progetto del Comune per dotare il campo sportivo del Colosseo del manto sintetico e per potenziare l'impianto di illuminazione che sarà a led. Il dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha accordato un finanziamento nell'ambito del bando "Sport e Periferie 2020": ben 553.000 euro.

Sull'attuale area di gioco verrà steso un manto in erba sintetica di ultima generazione che consentirà una migliore fruibilità, indipendentemente dalle condizioni metereologiche. Il campo sarà dotato anche di un sistema di recupero e riuso dell'acqua piovana che sarà accumulata e reimmessa nel circuito mediante un sistema di irrigazione e pompaggio; di un impianto fotovoltaico per l'alimentazione interna ed esterna del complesso sportivo; di un impianto termico solare.

I fari a leda basso consumo permetteranno anche un abbattimento sensibile dei costi.

Particolarmente soddisfatto l'assessore ai lavori pubblici Francesco Carlino: «Continuano ad arrivare belle notizie dice Questa volta ad essere premiato è un nostro progetto di riqualificazione di un' area sportiva a servizio di un quartiere storico e importante.

Dove non si riesce ad intervenire con i fondi comunali, grazie all'impegno e a lavoro si possono ottenere risultati notevoli partecipando e ottenendo quei finanziamenti pubblici che da anni mancavano alla nostra città». «Anche se è solo l'inizio di un iter che si consoliderà nei prossimi mesi ha commentato l'assessore allo Sport, Maria Concetta Tamburrini è sicuramente un segnale concreto dell'attenzione che questa amministrazione presta ai quartieri periferici della città e della capacità di potenziare le realtà del territorio. Il campo del Colosseo è da sempre al centro della comunità del quartiere, rappresentando quasi un simbolo, luogo di aggregazione, soprattutto tra i giovani.

Gli interventi restituiranno una struttura all'avanguardia per una maggiore diffusione della Cultura dello Sport».