Un defibrillatore a servizio della comunità. Con questo spirito, il comitato della Festa dell'Immacolata, per questo anno, ha scelto di destinare le offerte raccolte in onore della Madonna, all'acquisto di uno strumento così importante per il primo soccorso. In occasione delle celebrazioni sacre sabato pomeriggio, il defibrillatore è stato donato alla contrada e collocato all'esterno della Chiesa parrocchiale di Girate, in prossimità anche della strada provinciale. Posizione che ne accentua l'utilità non solo per i residenti della zona ma per tutti i monticiani.

In un momento storico in cui lo svolgimento delle iniziative parallele alle feste patronali non è possibile causa Covid, è stato comunque scelto un modo alternativo per stringersi insieme e rendersi comunità anche oltre la preghiera con un intermezzo folcloristico regalato dagli sbandieratori.

Il commento

«Un ringraziamento va al nostro parroco don Seraphin, che da subito ha appoggiato la nostra idea e don Stein che ha partecipato al momento dell'inaugurazione benedicendo il defibrillatore». Con queste parole, dal comitato della Festa dell'Immacolata ci hanno tenuto a precisare le ragioni dell'importante iniziativa «per poter essere utili alla nostra comunità, abbiamo pensato di investire le offerte per qualcosa di davvero utile. Ovviamente ci sono persone qualificate per uno ipotetico, speriamo non necessario, utilizzo». Un gesto di grande sensibilità e lungimiranza, perché strumenti come questi possono davvero fare la differenza.