21 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24 h su un totale di 406 tamponi. I negativizzati sono 13. Al momento in provincia sono 13 i ricoverati. Resta fermo a quota zero il dato sui decessi.

Sora registra il maggior numero di nuovi casi in provincia con 5 positivi in più. 3 a Veroli, 2 ad Aquino, Frosinone e Supino. Un nuovo caso ad Alatri, Arce, Atina, Ceprano, Ferentino, Fiuggi e Santopadre.